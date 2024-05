Tuttosport scrive: "Fonseca, eccoti il Milan. E tre nodi da sbrogliare"

Con la comunicazione dell'addio di Stefano Pioli sempre più vicina, anche il momento in cui verrà annunciato il nuovo allenatore è imminente. Attualmente sembra essere rimasto in corsa quasi un solo candidato, Paulo Fonseca che sta tenendo in stand-by sia il Lille che il Marsiglia per il Milan. Questa mattina Tuttosport titola proprio sul tecnico portoghese e scrive così: "Fonseca, eccoti il Milan. E tre nodi da sbrogliare". Nell'occhiello si legge questo: "Il portoghese sempre più avanti a van Bommel nella corsa alla panchina rossonera".

Poi ancora viene aggiunto: "Ieri voci sull'esonero di Pioli smentite dalle parti. Però l'allenatore (per rispetto) non può rimanere nel limbo". Quindi nel sottotitolo si accennano i tre nodi che Fonseca dovrà essere abile a sciogliere con il suo arrivo: "Il nuovo allenatore dovrà riconquistare i tifosi, risolvere i problemi legati ai troppi infortuni e trovare un equilibrio difensivo per la squadra". Gli ultimi due sono stati i grandi problemi di questa stagione e in generale dell'ultima parte del ciclo di Stefano Pioli. Tuttosport aggiunge anche un'indiscrezione sull'accordo: "Fonseca atteso da un contratto di due anni con opzione a 3-3.5 milioni".