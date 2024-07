Tuttosport sottolinea: "La pista Zirkzee non è ancora sfumata"

Nelle ultime ore si sono rincorse le voci su Alvaro Morata. Il Milan sta considerando con forza l'idea di virare sul centravanti spagnolo che, al netto di uno stipendio da limare, potrebbe essere portato alla corte di Fonseca dietro il pagamento di una clausola da 13 milioni, non una cifra impossibile. Questo ovviamente getta delle ombre aggiuntive sulla trattativa per Joshua Zirkzee, quella per l'attaccante che è in cima alla lista dei desideri rossoneri ma che al momento non è raggiungibile a causa delle richieste di commissioni dell'agente, ritenute troppo elevate.

Eppure, nonostante lo stallo per l'olandese continui e nonostante l'indiscrezione su Morata sia reale, questa mattina Tuttosport continua a sottolineare: "La pista di Zirkzee, comunque, non è ancora sfumata". Attualmente Morata è semplicemente una pista che il Milan ha preparato nell'eventualità in cui effettivamente non si riuscisse a portare a Milanello la punta del Bologna. Vi sono anche altre alternative sulla lista: "Restano in corsa anche Gimenez del Feyenoord e Dovbyk del Girona".