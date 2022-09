Tuttosport su De Ketelaere: "Dkt, sprint mondiale. Il Milan si aspetta di più"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina su Charles De Ketelaere: "Dkt, sprint mondiale. Il Milan si aspetta di più". Dopo un primo periodo di ambientamento, il giovane belga, che è stato il grande colpo di mercato estivo dei rossoneri, deve sbloccarsi e diventare più decisivo. Sia in via Aldo Rossi che in nazionale hanno bisogno di un trascinatore.