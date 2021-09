Tuttosport su Messias: "Il brasiliano come Nocerino"

"Il brasiliano come Nocerino". È il titolo che il quotidiano Tuttosport dedica a Messias, ultimo colpo del mercato rossonero. "Anche 10 anni fa - scrive il giornale torinese - la ricerca di un mister X per il ruolo di trequartista si concluse con l’acquisto di un outsider che diventò una colonna di quel Milan". Dopo dieci anni, dunque, una storia per certi versi simile: l'operazione Messias è stata chiusa con qualche mugugno da parte della tifoseria, ma se il risultato sarà come quello del 2011, allora in casa milanista potranno sorridere.