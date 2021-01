Tuttosport su Milan-Juventus: "Ritorna il duello"

"Milan-Juve, ritorna il duello", titola questa mattina il quotidiano Tuttosport in vista della partita di domani. La squadra rossonera comanda la classifica, i bianconeri sognano la rimonta: a San Siro andrà in scena una sfida fondamentale in chiave Scudetto. Pioli non potrà contare su Ibrahimovic (dall'altra parte, invece, Pirlo punterà tutto su Cristiano Ronaldo), ma ritrova Theo Hernandez, uno dei pilastri del Milan.