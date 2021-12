Tuttosport su Milan-Napoli: "Ibra-Mertens all'ultimo gol"

"Milan-Napoli: chi è l’anti Inter?". È il titolo che l’edizione odierna di Tuttosport dedica allo scontro diretto in programma questa sera a San Siro. "Da match scudetto a duello chiave per trovare la sfidante. E Inzaghi "tifa" per il pareggio", aggiunge il quotidiano torinese, che poi riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli alla vigilia. "I campionati non si vincono a dicembre. Nel ritorno andremo ancora meglio". L'allenatore rossonero, dunque, non crede alla fuga dei nerazzurri e si affida a Zlatan per provare a battere Spalletti: "Ibra-Mertens all'ultimo gol", scrive a tal proposito Tuttosport, rimarcando così la sfida nella sfida tra i due attaccanti.