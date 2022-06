Tuttosport sui movimenti del Milan: "Leao da blindare, il colpo è il trequartista"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mercato al centro degli argomenti proposti questa mattina da Tuttosport che, nelle pagine dedicate al Milan, titola così: "Leao da blindare, il colpo è il trequartista". Questi sono forse i due capisaldi dell'estate rossonera. Il portoghese, Mvp del campionato che si è concluso da qualche settimana, ha un contratto fino al 2024 in cui vige una clausola rescissoria di ben 150 milioni che per il momento da margine al Milan. Il club ha offerto 4.5 milioni più bonus ma Mendes per il suo assistito ne chiede almeno 6.5. La dirigenza rossonera dovrebbe comunque essere disposta ad alzare l'asticella e a blindare Leao. Sul fronte acquisti, il ruolo che ha maggiormente bisogno di upgrade è quello del trequartista con Charles De Ketelaere in vantaggio e in cima alla lista dei desideri.