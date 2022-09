Tuttosport sui recuperi dei rossoneri: "Kjaer, Calabria e Rebic ci sono"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sosta maledetta per il Milan, che perde in un colpo solo tre titolarissimi: Maignan, Theo Hernandez e Tonali. Mister Pioli, però, può esultare per tre recuperi, come titola Tuttosport: "Kjaer, Calabria e Rebic ci sono". Il danese, uscito malconcio con la Danimarca, sta bene, mentre Calabria e Rebic corrono verso il recupero per l'Empoli.