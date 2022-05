Tuttosport sul mercato: "Berardi può diventare milanista. Brekalo l'alternativa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante si avvicini la domenica decisiva per l'assegnazione dello scudetto, non si perde di vista il calciomercato che offre degli intrecci proprio con il Sassuolo prossimo avversario rossonero. Come titola Tuttosport infatti: "Berardi può diventare milanista". L'ala neroverde piace al Milan e a Pioli: ha 29 anni e dopo una delle migliori stagioni della sua carriera potrebbe voler salire sull'ultimo treno. Il cartellino vale 30 milioni. Non solo lui perché, secondo quanto riporta il quotidiano, il Milan ha sondato il terreno anche per l'attuale giocatore del Torino Josip Brekalo che rientrerà al Wolfsburg dopo un anno di prestito in granata, alla ricerca di una squadra che giochi la Champions.