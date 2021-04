In vista della prossima stagione, il Milan starebbe valutando la possibilità di prendere a parametro zero Elseid Hysaj, terzino in scadenza di contratto con il Napoli. Come spiega Tuttosport stamattina, il giocatore albanese, che ha deciso di non rinnovare con il club partenopeo, può giocare sia a destra che a sinistra.