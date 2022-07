Tuttosport sul mercato del Milan: "Sprint Maldini per chiudere De Ketelaere in settimana"

MilanNews.it

© foto di Pietro Mazzara

"Sprint Maldini per chiudere De Ketelaere in settimana": titola così questa mattina Tuttosport in merito al mercato del Milan per rinforzare la trequarti di Pioli. I rossoneri sono pronti a fare un rilancio importante per il giovane talento del Bruges e a mettere sul piatto 30 milioni di euro con l'inserimento magari di una o due contropartite (ai belgi interessano i giovani rossoneri Jungdal e Roback). La speranza di Maldini e Massara è quella di chiudere già nei prossimi giorni.