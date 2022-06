Tuttosport sul mercato: "Dopo l'estero, Maldini ha voglia di talenti azzurri"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Nelll'edizione oggi in edicola di Tuttosport si legge questo titolo: "Dopo i colpi all'estero, Maldini ha voglia di talenti azzurri". Il Milan ha già chiuso per l'attaccante del Liverpool Divock Origi e ha avviato i discorsi per Botman e Sanches del Lille. Inoltre gli occhi rimangono puntati su profili giovani e futuribili come il duo del Bruges Lang-De Ketelaere o il centrocampista del River Plate Enzo Fernandez. Maldini, però, vorrebbe puntare anche sul talento a chilometro zero. Da Tommaso Pobega che tornerà dopo l'esperienza a Torino e sarà messo alla prova da Pioli durante il ritiro, ad Alessandro Florenzi che va verso il riscatto dalla Roma. Inoltre ci sono tutti i vari obiettivi di mercato: Domenico Berardi e Nicolò Zaniolo guidano la lista, ma attenzione anche agli attaccantin del Sassuolo Scamacca e Raspadori. L'ultimo nome a uscire, poi, è quello di Cambiaso per il compito di vice-Theo.