Tuttosport sul mercato in uscita: "Rebic, la sua cessione torna possibile"

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan si muove per il mercato in entrata ma deve necessariamente anche quello in uscita. Da una parte per alcuni esuberi o calciatori che sono fuori dal progetto, dall'altra per eventuali opportunità che possano far racimolare qualche soldo da reinvestire poi in altri giocatori. Tuttosport oggi titola così: "Rebic, la sua cessione torna possibile". Il calciatore croato ha fatto molta panchina quest'anno per problemi fisici e per scelta tecnica dovuta all'esplosione di Leao. Ha ancora un contratto fino al 2025 ma potrebbe decidere di voler cambiare aria per ritrovare la continuità che ha un po' perso nel corso dell'ultima stagione.