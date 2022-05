Tuttosport sul mercato rossonero: "Tutto su De Ketelaere. Bruges vuole 40 milioni"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua edizione odierna Tuttosport riporta una suggestione di mercato per il Milan che già negli scorsi mesi era emersa a varie riprese. Il titolo recita: "Tutto su De Ketelaere". Secondo quanto riporta il quotidiano piemontese il Bruges, che detiene il cartellino dell'esterno classe 2001, avrebbe fissato il prezzo a 40 milioni di euro. In assoluto il profilo sarebbe preferito, per quanto riguarda la fascia destra, a quello di Domenico Berardi: giocatore giovane e dal grosso potenziale e che, comunque, ha già assaggiato la Champions League nella stagione appena trascorsa.