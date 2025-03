Tuttosport sul Milan: "Furlani si muove. C’è Paratici in pole"

vedi letture

In merito alla ricerca del nuovo direttore sportivo del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Furlani si muove. C’è Paratici in pole". Dopo essere stato a Dubai nei giorni scorsi per alcuni incontri commerciali, l'ad rossonero Giorgio Furlani è rientrato in Italia e ora si occuperà in prima persona della scelta del nuovo ds da inserire nell’organigramma del club di via Aldo Rossi.

Paratici in pole, ma non l'unico candidato

In pole da settimane c'è Fabio Paratici, anche se per il momento non c'è ancora stato l'incontro decisivo tra le parti per chiudere la questione. L'ex Juventus e Tottenham, che in questi giorni si trova a Milano per alcuni appuntamenti e incontri, non è comunque l'unico candidato in corsa: in lista ci sono infatti anche Igli Tare, oltre ad altri profili sia italiani che stranieri.