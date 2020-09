Tuttosport sul Milan: "Ibra contro il Bodo e il Covid"

Il quotidiano Tuttosport in edicola oggi dedica spazio in prima pagina al Milan, impegnato questa sera nel terzo turno preliminare di Europa League. Questo il titolo di spalla: "Ibra contro il Bodo e il Covid". Il riferimento è alla sfida contro i norvegesi (lo svedese partirà ovviamente dal primo minuto) e alla positività al Coronavirus del difensore Leo Duarte, che ora dovrà fermarsi per osservare un periodo di quarantena, togliendo di fatto a Pioli un’altra opzione per la difesa.