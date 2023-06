Tuttosport sul Milan: "Loftus-Cheek torna di moda. Guler tentenna"

"Loftus-Cheek torna di moda. Guler tentenna": titola così questa mattina Tuttosport sul mercato mercato del Milan. Secondo il quotidiano torinese ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per il centrocampista del Chelsea, che era il primo nome nella lista di Maldini e Massara per rinforzare la mediana. Sono in aumento poi le quotazioni di Reijnders, mentre il giovane trequartista turco del Fenerbahçe non sarebbe convinto del tutto della Serie A.