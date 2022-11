Tuttosport sul Milan: "Per Sportiello garantisce Pioli"

MilanNews.it

"Per Sportiello garantisce Pioli": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan è alla ricerca di un nuovo secondo portiere per la prossima stagione e per il ruolo di vice Maignan ha scelto Marco Sportiello, il quale è in scadenza di contratto con l'Atalanta e dunque in estate potrebbe sbarcare a Milanello a costo zero. A garantire per lui è Stefano Pioli che lo ha già allenato ai tempi della Fiorentina.