Tuttosport sul Milan: "Si va verso un settlement più leggero. I conti del club si presentano virtuosi"

"Si va verso un settlement più leggero. I conti del club si presentano virtuosi": titola così questa mattina Tuttosport che conferma l'anticipazione di ieri di Milannews.it (clicca qui per leggerla). In vista del prossimo incontro con l'UEFA, in casa rossonera si respira ottimismo per la sottoscrizione di un settlement leggero dal punto di vista delle sanzioni. L'organismo di Nyon non potrà non tenere conto del percorso ampiamente virtuoso fatto dal club di via Aldo Rossi negli ultimi tre anni, con i conti che sono in costante miglioramento.