Tuttosport sul Milan: "Tra Cardinale e i tifosi è rottura"

L'edizione di Tuttosport in edicola stamattina titola così sul Milan: "Tra Cardinale e i tifosi è rottura". E' ormai evidente la spaccatura che c'è tra il club rossonero e la sua tifoseria che ha contestato in particolare la proprietà sia dopo Milan-Genoa che in occasione della festa per i 125 anni della società milanista. I due striscioni esposti a San Siro esprimono bene il sentimento del popolo rossonero: "Società Milan: vi abbiamo aspettato e sostenuto a oltranza, della vostra mediocrità ne abbiamo abbastanza" e "Dirigenti incapaci, società senza ambizione. Non siete all’altezza della nostra storia".

Come scrive Tuttosport "nemmeno le notizie dei rinnovi ormai prossimi alla firma di Mike Maignan, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic hanno cambiato l’umore della piazza, che invece non riesce più a trattenere il proprio sentimento contro l’impostazione societaria attuale". Vedremo se venerdì a Verona la contestazione della Curva Sud andrà avanti o meno.