Tuttosport sul Milan: "Volata scudetto: Ibra uomo in più"

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina sul Milan: "Volata scudetto: Ibra uomo in più". In questo finale di stagione, i rossoneri hanno bisogno del loro totem, il quale ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per ritrovare la forma migliore. Lo svedese è stato convocato in nazionale e Stefano Pioli spera che possa giocare un po' così da aumentare il suo minutaggio.