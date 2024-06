Tuttosport sul numero 9: "Futuro: Camarda c'è. Ora operazione Zirkzee"

Ieri a Milan, dalle parti di Casa Milan, è stata la giornata del numero 9. Non ancora di quello che erediterà effettivamente la maglia da Olivier Giroud la prossima stagione ma di chi spera di esserlo nel futuro. Si tratta ovviamente del 16enne Francesco Camarda che nel pomeriggio di ieri è stato a Casa Milan per firmare il suo primo contratto in rossonero che lo legherà al club fino al 2027 (CLICCA QUI): l'ufficialità arriverà a giugno. Ma intanto il Milan, in parallelo, è al lavoro per trovare la punta per le prossime stagioni, con il nome di Joshua Zirkzee davanti a tutti gli altri.

Per questa ragione, oggi Tuttosport titola così su due numeri 9: "Futuro: Camarda c'è. Ora operazione Zirkzee". Nell'occhiello si legge: "Ieri il bomber fresco campione con l'Italia under 17 ha firmato il contratto con il Milan fino al 2027. Intanto prosegue il lavoro per il centravanti titolare". E nel sottotitolo si parla proprio della trattativa per Zirkzee: "Trattativa serrata per abbassare l'esosa commissione pretesa dall'agente dell'olandese: oggi possibile altro summit, a Londra".