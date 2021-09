Tuttosport sul rinnovo di Kessie: "Che voltafaccia!". Tifosi pronti a fischiarlo

Il protrarsi della trattativa per il rinnovo di Kessie sta indispettendo non poco i tifosi del Milan, ancora scottati dagli addii di Donnarumma e Calhanoglu. E infatti l'ivoriano - scrive oggi Tuttosport - rischia la contestazione sin da subito. L'ex Atalanta ha sin qui fatto orecchie da mercante di fronte all'offerta di prolungamento da 5,5 milioni di euro, che con i bonus e gli aumenti arriverebbero a 6,5. Tra le ipotesi sul tavolo c'è anche quella di un addio anticipato a gennaio, magari al Paris Saint-Germain, che consentirebbe quantomeno al Diavolo di incassare qualcosina per la sua cessione. Il pubblico sfogherà la sua delusione a San Siro: l'ha fatta troppo grossa, Kessie - sottolinea il quotidiano -, che non più tardi di due mesi fa si era esposto in maniera importante, assicurando di voler restare a lungo in rossonero.