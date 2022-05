Tuttosport sulla cessione: "Il bivio di Elliott: offerta più alta o maggiore continuità"

Continua a tenere banco al questione legata alle trattative per la cessione del Milan che vedrebbero in corsa due pretendenti: il fondo del Bahrein Investcorp, arrivato prima e con cui Elliott ha avviato una trattativa esclusiva di due settimane oramai scaduta, e gli americani di RedBird Capital Partners. Come titola Tuttosport l'attuale proprietà del Milan si troverebbe di fronte a una scelta: "Il bivio di Elliott. Un'offerta più alta o maggiore continuità". Gli arabi infatti metterebbero sul piatto qualcosa in più rispetto ai competitor a stelle e strisce che, però, garantirebbero una costanza nel progetto portato avanti da Singer & Co. negli ultimi quattro anni.