Tuttosport sulla semifinale Juve-Milan: "Vincere? Conta!"

Oggi è il grande giorno di Juventus-Milan: questa sera alle 20 italiane, bianconeri e rossoneri si sfideranno a Riyad nella semifinale della Supercoppa Italiana. Chi vince si va a giocare la vittoria del titolo contro l'Inter nel giorno dell'Epifania. Questa mattina sulle colonne di Tuttosport pre presentare la partita viene usato un richiamo dello storico motto del vecchio calciatore e presidente juventino Giampiero Boniperti che diceva: "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". Scrive Tuttosport: "Vincere? Conta!".

Questo titolo è stato scelto come velata critica alle parole di Thiago Motta che ieri, in conferenza stampa, ha parlato così: "Vincere non è un'ossessione". In generale nel sottotitolo si legge: "Juve e Milan arrivano alla semifinale di oggi da un inizio di stagione complicato e con risultati deludenti. Riyad è una possibile svolta per due squadre che devono risolvere in fretta i loro problemi". Seppure entrambe le squadre, specie per come sono messe in classifica, hanno l'obiettivo primario di rientrare nelle prime quattro, la Supercoppa potrebbe costituire un importante trampolino di lancio.