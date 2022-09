Tuttosport sulla visita di Sheva: "Il cuore del Milan per l'Ucraina"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Tuttosport questa mattina in edicola, dedica uno spazio anche alla visita di ieri pomeriggio a Casa Milan da parte dell'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko. Il titolo recita: "Il cuore del Milan per l'Ucraina". L'evento con l'ex 7 del Milan era un pretesto per donare quanto raccolto in questi mesi dalla Fondazione Milan per aiutare l'Ucraina afflitta dalla guerra. La cifra totale, per il momento, è pari a 200.000 euro. Nella giornata di ieri anche l'incontro con 50 fortunati tifosi che avevano comprato la maglietta speciale della finale 2003 di Manchester decisa da Sheva, con scritto "AC Milan for Peace".