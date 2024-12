Tuttosport titola: "A San Siro i miti rossoneri, non Cardinale"

Questa sera, in occasione della 16esima giornata di campionato tra Milan e Genoa, lo stadio di San Siro si vestirà a festa per celebrare il 125° anniversario del club rossonero. In questo contesto la società di via Aldo Rossi ha pensato a diverse iniziative e momenti nella scaletta pre gara che avranno come protagonisti diversi grandi ex calciatori del Diavolo che passeranno a salutare in campo. Due di questi, Marco van Basten e Filippo Inzaghi, riceveranno anche l'onore di essere introdotti nella Hall of Fame del Milan, con loro anche Andriy Shevchenko che oggi per motivi personali non ci sarà.

Tuttosport questa mattina titola così sulla festa: "A San Siro i miti rossoneri, non Cardinale". Saranno tantissimi gli ex campioni rossoneri: ci saranno anche gli altri due olandesi Rijkaard e Gullit, e poi ancora Seedorf, Pato, Donadoni, Virdis, Costacurta, Ambrosini, Serginho... E molti altri. Chi invece non si dovrebbe presentare è il proprietario rossonero Gerry Cardinale: il manager americano non è dato per presente nè questa sera allo stadio per la partita, nè domani sera quando è prevista una cena di gala.