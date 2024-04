Tuttosport titola: "Adli si candida a un posto col Lecce"

Tempo di sciogliere i dubbi di formazione per Stefano Pioli. Fra due giorni il Milan torna in campo e lo farà alle 15 di sabato sul prato di San Siro contro il Lecce che si gioca importanti punti salvezza. Con la sfida di andata dei quarti di finale di Europa League con la Roma all'orizzonte, le scelte del tecnico rossonero potrebbero essere anche influenzate dalla volontà di dosare le forze in vista dell'impegno europeo. Ma c'è anche la squalifica di Loftus-Cheek a rimescolare le carte in tavola, con alcuni cambi che, di conseguenza, si vedranno proprio in mezzo al campo. Oggi Tuttosport promuove l'idea della titolarità di Yacine Adli.

Il titolo recita: "Adli si candida a un posto col Lecce". In generale il quotidiano di Torino sposa l'idea che Pioli si affiderà al turnover contro il Lecce. Intanto Adli sarà in coppia con Reijnders in mezzo al campo: Bennacer si sposterà in posizione più avanzata, in vece di Loftus. I ricambi si potrebbero vedere in attacco con Noah Okafor che potrebbe avere una chance come centravanti per far rifiatare Giroud: nell'ultima sua prova in questo ruolo, al Bentegodi contro il Verona, lo svizzero si era comportato molto bene. Dietro giocheranno Tomori e Thiaw: l'inglese è squalificato per l'andata contro la Roma.