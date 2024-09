Tuttosport titola: "C'è Abraham col Venezia. E ha un debito con Fonseca"

vedi letture

Mancano sei giorni alla prossima partita del Milan, la quarta giornata di campionato che si giocherà a San Siro e in cui i rossoneri di Fonseca ospiteranno il neopromosso Venezia, allenato da Eusebio Di Francesco. Con Alvaro Morata che si sta riprendendo dall'infortunio (ma dovrebbe essere a disposizione) e Luka Jovic finito dietro nelle gerarchie del club con tanto di esclusione dalla lista Champions League, il ruolo di centravanti titolari con i veneti dovrebbe finire tra i piedi di Tammy Abraham, l'ultimo arrivato in casa.

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sulla punta britannica ex Roma e Chelsea: "C'è Abraham col Venezia. E ha un debito con Fonseca". Tra occhiello e sottotitolo viene spiegata questa cosa del debito con il tecnico rossonero: "L'inglese considera finita la sua esperienza a Roma: ma deve meritarsi sul campo la possibilità di essere acquistato dai rossoneri". Continua il Tuttosport: "Alla ripresa il centravanti è atteso alla prima da titolare: che occasione per regalare una gioia al suo principale sponsor (Fonseca, ndr), già finito sulla graticola". Per Alvaro Morata che dovrebbe tornare per la panchina, si aprono le porte della titolarià con Liverpool e Inter.