Tuttosport titola: "Cessione del club, si fa vivo anche Li"

Rispunta il nome di Yonghong Li in orbita Milan. L'ex proprietario cinese ha ottenuto da parte del Tribunale del Lussemburgo il sequestro di 346 milioni di euro di Elliott, con l'intenzione di rivalersi su quanto incassato dall'attuale proprietà rossonera. La famiglia Singer però non starà a guardare ed è pronta per il ricorso in tribunale. Il titolo di Tuttosport questa mattina recita: "Cessione del club, si fa vivo anche Li".