Tuttosport titola così su Rebic e Diaz: "«Ribellione» al Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'edizione uscita questa mattina in edicola, Tuttosport ha così titolato su Ante Rebic e Brahim Diaz, protagonisti della prima vittoria in campionato contro l'Udinese: "«Ribellione» al Milan". I due calciatori vogliono mettere ancora più in difficoltà Pioli nelle scelte e affrontare di petto la sana concorrenza dei nuovi arrivati. Per Diaz il discorso è sicuramente centrato dal momento che con l'arrivo di De Ketelaere e Adli, ogni gara Pioli dovrà scegliere in modo oculato.