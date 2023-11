Tuttosport titola: "Dai diritti esteri più soldi per la A. Ed è solo l'inizio"

Ieri è andata in scena l'Assemblea di Lega Serie A in cui sono stati discussi i diritti televisivi internazionali. Oggi Tuttosport titola così in merito: "Dai diritti esteri più soldi per la A. Ed è solo l'inizio". Nel sottotitolo si spiega brevemente: "Intesa con i primi 8 paesi stranieri: 20 milioni e +38%. Alla prossima riunione, altra vendita frazionata". I paesi in questione sono: Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Albania, Kosovo, Israele, Paesi Bassi. Tuttosport poi aggiunge: "Il piano: raggiungere i ricavi esteri della Bundesliga, 360 milioni complessivi".