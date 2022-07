Tuttosport titola: "De Ketelaere mossa Milan. Al Bruges 30 milioni più Jungdal e Roback"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport riporta l'attenzione su Charles De Ketelaere, obiettivo numero uno per la trequarti rossonera. Nel titolo del quotidiano sportivo piemontese si legge: "De Ketelaere mossa Milan. Al Bruges 30 milioni più Jungdal e Roback". Per non alzare di troppo sopra i 30 milioni la parte fissa, il Milan sarebbe intenzionato a offrire alcune contropartite tecniche ai Campioni del Belgio per arrivare a De Ketelaere. I nomi più interessanti in questo senso sono quello di Andreas Jungdal, portiere della Primavera, e Emil Roback, attaccante sempre del settore giovanile rossonero. In questo modo si proverà a convincere il Bruges anche rispetto alla concorrenza inglese che fa sfregare le mani al club nerazzurro.