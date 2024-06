Tuttosport titola: "Diogo Leite, un'idea per il centrale"

Tra i compiti principali di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan ci sarà quello di sistemare il reparto difensivo che nell'ultima stagione è andato troppe volte in sofferenza, facendo registrare numeri non da top club. Per farlo il tecnico portoghese porterà le sue idee tattiche e la sua esperienza (in quest'ultima stagione il Lille ha subito 10 gol in meno rispetto a quella precedente) ma sarà necessario anche un aiuto concreto dal calciomercato. In questo senso nelle ultime ore il nome di Diogo Leite si fa largo sulle scrivanie dei dirigenti di Casa Milan.

Tuttosport questa mattina titola così sul difensore lusitano: "Diogo Leite, un'idea per il centrale". Nell'occhiello si legge: "Il Milan va alla ricerca di elementi con cui rinforzare la difesa". Secondo quanto viene riportato da un paio di giorni la richiesta del club di Leite, l'Union Berlino, ammonterebbe a circa 18 milioni di euro. Come alternativa viene segnalato Jakub Kiwior dell'Arsenal, vecchia conoscenza del calcio italiano. Il club rossonero poi segue anche diversi nomi nel ruolo di terzino destro: tra questi Matty Cash, Emerson Royal e Tiago Santos.