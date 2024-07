Tuttosport titola: "Fonseca sbarca al Milan e non trova nessuno..."

Paulo Fonseca, come raccontato anche dalla nostra redazione con immagini e contributi video, è arrivato ieri mattina a Milano. In realtà il tecnico portoghese è atterrato a Malpensa e subito dopo si è diretto immediatamente, accompagnato dai membri del suo staff, al Centro Sportivo di Milanello per cominciare a respirare e prendere le misure con il suo nuovo luogo di lavoro. In città ci arriverà ufficialmente domani per la prima volta: in programma un incontro con la dirigenza, la conferenza stampa alle 11. Poi alle ore 17 ci sarà il primo allenamento, nuovamente a Milanello.

E se domani ci sarà il vertice con Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic, ieri Fonseca è stato lasciato privo di un comitato d'accoglienza istituzionale. Non a caso oggi Tuttosport titola, non senza vena polemica: "Fonseca sbarca al Milan e non trova nessuno...". Ad aspettarlo all'aeroporto non c'era nessuno degli alti dirigenti. Nel sottotitolo si legge: "Ibra posta le foto dal mare: i tifosi lo criticano e la Sud diserta il primo allenamento".