"Ibra, infiamma San Siro!": titola così stamattina Tuttosport in merito al ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe avvenire domenica contro la Lazio. A causa della pandemia, i tifosi milanisti non vedono il loro idolo da vicino ormai da diversi mesi. Contro i biancocelesti, lo svedese dovrebbe giocare almento un tempo.