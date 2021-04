Tuttosport titola: "Ibra-Mario, cuori Milan"

L’edizione odierna di Tuttosport pone l’accento su Ibrahimovic e Mandzukic. "Cuori Milan", titola il quotidiano torinese, che poi aggiunge a proposito di Zlatan: "Mini ritiro in patria per preparare bene lo sprint Champions". Il Milan, infatti, ha concesso a Ibra il "via libera per il blitz in Svezia dove l’attaccante si ritemprerà fisicamente e psicologicamente anche grazie al calore della famiglia". Per quanto riguarda Mario Mandzukic, invece, non è certo passata inosservata la sua scelta di rinunciare a una parte dell’ingaggio: "Poiché non ha mai potuto giocare - scrive Tuttosport - ha destinato tutto il suo stipendio di marzo in beneficienza alla Fondazione Milan".