Tuttosport titola: "Il Re Leao è tornato sul trono. Ora il difficile è blindarlo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport questa mattina dedica un pezzo a Rafa Leao e titola: "Il Re Leao è tornato sul trono. Ora il difficile è blindarlo". Con una prestazione eccellente contro il Bologna, Rafa Leao si è ripreso il Milan dopo due prestazioni un po' opache: gol, assist e la solita sensazione di pericolo costante per le difese avversarie. Ora il vero compito arduo del Milan e di Cardinale appena entrerà effettivamente in via Aldo Rossi, sarà quello di rinnovargli il contratto. La richiesta sarebbe di 7 milioni e i rossoneri saranno per forza di cose costretti ad alzare rispetto al limite di 4.5 milioni.