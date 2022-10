Tuttosport titola in apertura: "Paura Theo, Maignan altro stop"

MilanNews.it

Non una giornata da ricordare quella di ieri per i colori rossoneri: Theo Hernandez ha subito un furto nella sua villa in provincia di Varese, alla presenza di compagna e figlio di pochi mesi, Mike Maignan si è fermato nuovamente per un infortunio muscolare e probabilmente si rivedrà nel 2023. Questo il titolo di Tuttosport questa mattina in prima pagina: "Paura Theo, Maignan altro stop".