Tuttosport titola in prima pagina: "Zaniolo, è Juve-Milan"

Il nome di Nicolò Zaniolo è e sarà sicuramente uno dei più roventi di tutta l'estate del calciomercato. Molte sono le squadre sul calciatore della Roma e non sono escluse sfide, come ipotizza Tuttosport nel suo titolo nel taglio alto della prima pagina oggi in edicola: "Zaniolo, è Juve-Milan". Il contratto del giallorosso scade nel 2024 e il prolungamento tarda ad arrivare. Nel sottotitolo viene precisato come il club rossonero potrebbe voler inserire Ante Rebic nella trattativa come contropartita tecnica.