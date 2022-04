Tuttosport titola: "Inter-Milan, è una guerra di nervi. Rabbia Inzaghi, karma Pioli"

MilanNews.it

All'interno dell'edizione odierna di Tuttosport si fa riferimento alla vera e propria battaglia tra Milan e Inter per lo scudetto, entrata ormai nel vivo. Il quotidiano titola così: "Inter-Milan, è una guerra di nervi", mettendo a confronto il karma di Pioli e la rabbia di Inzaghi. Le due milanesi si sono già superato e contro superate per ben 4 volte nel corso di questa stagione: mai dare per chiuso un camipionato così che verrà vinto da chi avrà più sangue freddo.