Tuttosport titola: "L'ora di De Ketelaere. Si tratta anche per Lang"

I due gioiellini nel Bruges sono nel mirino della dirigenza rossonera in vista dell'imminente sessione estiva del mercato. Tuttosport infatti titola così sui due obiettivi del Milan: "L'ora di De Ketelaere. Si tratta anche per Lang": Per il blega classe 2001, i Campioni d'Italia starebbero pensando di farlo diventare il nuovo trequartista rossonero, anche se il calciatore è giovane e possiede la giusta duttilità per essere impiegato anche come esterno di destra. Proprio sulla fascia un nome papabile rimane quello del compagno di squadra olandese Noa Lang che permetterebbe un investimento entro i 20 milioni.