Tuttosport titola: "Leao incontra il Chelsea, ma solo da avversario"

Titolo calzante quello proposto da Tuttosport questa mattina: "Leao incontra il Chelsea, ma solo da avversario". Il Milan è strato estratto nel girone proprio con i Blues che, negli ultimi giorni, erano stati indicati come possibili acquirenti di Rafa Leao. Offerte però non ne sono arrivate e la dirigenza, specialmente a pochi giorni dalla chiusura del mrcato, è pronta ad alzare il suo muro. Da settmebre, quando sbarcherà Cardinale, sarà il momento di pensare anche al rinnovo di contratto, magari con uno sforzo in più da parte della società stessa.