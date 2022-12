Tuttosport titola: "Maignan portiere fragile. Ci si rivede a fine gennaio"

MilanNews.it

Brutte notizie per l'infermeria rossonera che nella giornata di ieri ha avuto la conferma che Mike Maignan dovrà stare lontano dal campo ancora per un po': minimo due settimane ma la sensazione è che si possa andare anche oltre. Per questo motivo oggi Tuttosport ha titolato così: "Maignan portiere fragile. Ci si rivede a fine gennaio". Il recupero dal problema al polpaccio non è andato come si sperava e ora il francese rischia anche di saltare la Supercoppa. In tutto questo il Milan si trova davanti a una scelta: andare avanti con Tatarusanu o cercare da subito un'alternativa?