Tuttosport titola: "Milan a metà. Ora Fofana e Pavlovic"

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma in modo particolare sulla scialba prestazione che il nuovo, e primo, Milan di Paulo Fonseca ha offerto ieri pomeriggio in quel di Vienna, anche se effettivamente non ci sarebbe niente di cui preoccuparsi, almeno per il momento, visto che la preparazione atletica è quella che è dopo solo due settimane di preparazione.

Ecco perché il quotidiano parla di "Milan a metà", facendo anche riferimento al fatto che l'allenatore portoghese è dovuto partire per questa amichevole con una rosa decimata dalle assenze dei calciatori attualmente in vacanza dopo gli impegni con le rispettive Nazionali fra Euro2024 e la Copa América. Quando rientreranno tutti si potrà fare un giudizio completo sul lavoro di Fonseca, che ieri è riuscito a far intravere i primi sprazzi del suo calcio.

L'ex Lille non vede l'ora di iniziare a lavorare con la squadra al completo, che dovrà essere ritoccata in qualche reparto per essere rinforzata e resa ancora più competitiva. Ed ecco perché il "Ora Fofana e Pavlovic" di Tuttosport, titolo non casuale e che ribadisce come Fonseca voglia almeno uno di quei due rinforzi prima della partenza per la tournée in America.