Tuttosport titola: "Milan, ciao scudetto. Solo la Champions"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Milan, ciao scudetto. Solo la Champions". Dopo la sconfitta sul campo dell'Atalanta, è già sfumato a dicembre il sogno scudetto del Diavolo che ora deve fare di tutto per qualificarsi alla prossima Champions League.

Se in campionato le cose non stanno andando benissimo, in Europa, nonostante un inizio con parecchie difficoltà, il Milan potrebbe addirittura chiudere la fase campionato tra le prime otto e andare agli ottavi senza passare dai playoff. Per farlo, i rossoneri dovranno vincere le ultime tre partite contro Stella Rossa e Girona in casa e Dinamo Zagabria in trasferta.