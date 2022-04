Tuttosport titola: "Milan da elettroshock. Deve reagire al ko in coppa"

MilanNews.it

Nelle pagine dedicate al Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Milan da elettroshock. Deve reagire al ko in coppa". Serve una scossa dunque agli uomini di Pioli dopo la pesante sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Nel pezzo sono riportate le parole che l'allenatore rossonero ha pronunciato a caldo già martedì sera: "La sconfitta non deve inficiare la sicurezza dei ragazzi". Questo Milan, in passato, ha saputo rispondere con grande carattere alle batoste subite. D'altra parte, oggi, la giovane squadra rossonera si trova in lotta per qualcosa per cui molti non hanno mai combattutto. La tenuta mentale sarà fondamentale.