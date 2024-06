Tuttosport titola: "Milan, niente sconti per De Ketelaere"

In questa prima parte di offseason, in casa rossonera, saranno decisive anche le scelte sui riscatti relativi ai giocatori del Milan in prestito. In particolare sono i due belgi, Charles De Ketelaere all'Atalanta e Alexis Saelemaekers al Bologna che possono portare risorse economiche importanti nelle casse rossonere. Per quanto riguarda il trequartista oggi Tuttosport gli dedica un pezzo e titola così, immaginando i discorsi che intercorrano tra rossoneri e bergamaschi nei prossimi giorni: "Milan, niente sconti per De Ketelaere".

Nell'occhiello viene subito chiarito: "Il belga tornerà rossonero se l'Atalanta non garantirà la cifra pattuita". Il prezzo del riscatto è fissato a 22 milioni più bonus e il club di via Aldo Rossi, come da accordi, li chiede tutti. Anche perché, come viene riferito nel sottotitolo: "De Ketelaere, grazie a quanto fatto a Bergamo, ha mercato a cifre più alte rispetto a quelle del riscatto". In altre parole se l'Atalanta non dovesse pagare la cifra richiesta per ottenere uno sconto, il Milan non si scomporrebbe perché sa che eventualmente potrebbe vendere De Ketelaere anche a una somma maggiore rispetto a quella del riscatto, dopo la stagione di quest'anno. Ne ha parlato anche MilanNews.it nella giornata di ieri (LEGGI QUI).