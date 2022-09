Tuttosport titola: "Milan, un punto e rimpianti"

MilanNews.it

L'edizione di oggi di Tuttosport recita così sulla partita pareggiata dal Milan in Austria contro il Salisburgo: "Milan, un punto e rimpianti". I rossoneri riescono a reagire allo svantaggio con il gol di Saelemaekers e si portano a casa un punto importante, soprattutto vista la sconfitta del Chelsea in casa della Dinamo che evidenzia una volta per tutte come non sarà un girone semplice. C'è spazio anche per qualche rammarico per il Milan che colpsice un palo nel finale con Leao.