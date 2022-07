Tuttosport titola: "Per De Ketelaere ballano 4 milioni"

MilanNews.it

"Per De Ketelaere ballano 4 milioni", questo il titolo che oggi Tuttosport propone sulla trattativa che il Milan sta portando avanti con il Club Brugge per Charles De Ketelaere, talentino classe 2001 che è il preferito da Maldini e Massara per il ruolo di trequartista. I rossoneri sono arrivati a offrire fino a 28 milioni più 3 di bonus nei giorni scorsi ma i belgi chiedono almeno quattro milioni in più. Nonostante questo, come filtra da giorni, l'accordo tra i Campioni d'Italia e il belga sarebbe già stato trovato. A Casa Milan ragionano dunque fin dove potersi spingere.